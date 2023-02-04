لجنة عسكرية تزور محور الرزامات بمحافظة صعدة وتشهد عرضا عسكريا

السبت 04 فبراير-شباط 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تفقدت لجنة عسكرية برئاسة نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد العابسي وعضوية مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول ونائب مدير دائرة العمليات العميد الركن عبد الوهاب قحطان، اليوم، محور الرزامات بمحافظة صعدة.

وكان في استقبال اللجنة المكلفة من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، قائد المحور قائد اللواء حرب١ العميد محمد الغنيمي، وقائد قوّة تركي السعودية اللواء الركن محمد القحطاني، وعدد من القيادات العسكرية بالمحور.

وتفقدت اللجنة مبنى قيادة المحور وعدد من القطاعات العسكرية، وشهدت عرضاً عسكرياً لوحدات عسكرية رمزية استعرض فيه المقاتلون مهاراتهم القتالية وقدراتهم العالية.

وحيا اللواء العابسي، جميع المقاتلين.. مشيداً بجاهزيتهم وقدراتهم القتالية وروحهم المعنوية العالية، مثمّناً جهودهم في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات محافظة صعدة.

ونقل اللواء العابسي، إلى الجميع تحيات معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وتحيات رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز. ناقلاً لهم تحيات أبطال القوات المسلحة والمقاتلين الأبطال على امتداد خارطة الجمهورية اليمنية. وأشاد بمستوى الانضباط العسكري والتنظيم الإداري والمعنويات العالية لدى منتسبي المحور، مشدداً على المزيد من الثبات والصمود والتضحية لإنهاء المشروع الحوثي الإيراني.

وعبّر اللواء العابسي، عن شكره وتقديره لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على وقوفها المشرف إلى جانب القوات المسلحة اليمنية في معركة العروبة والمصير المشترك.

وخلال الزيارة، عقدت اللجنة الوزارية اجتماعاً موسعاً بالقيادات الميدانية في محور الرزامات. واستمعت من قيادة المحور إلى سير العمليات القتالية وبرامج التأهيل والتدريب والإعداد المعنوي للمقاتلين الأبطال.

وأكّد القادة العسكريون جاهزيتهم القتالية العالية لاستكمال عملية التحرير ودحر مليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة صعدة الأبيّة حال صدور أوامر القيادة السياسية والعسكرية.