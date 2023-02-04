السبت 04 فبراير-شباط 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهدت مدينة سيئون، حفل إشهار تكتل الصحفيين والإعلاميين والكتاب بمحافظة حضرموت. وفي افتتاح اللقاء استعرض عضو اللجنة التحضيرية للتكتل الأستاذ لبيب باجري مسودة النظام الأساسي

والمبادئ والأهداف للتكتل الذي يسعى لجمع وتوحيد جهود الصحفيين والإعلاميين والكتاب بمحافظة حضرموت نحو نيل حقوقهم وتبني قضاياهم، وكذا عقد شراكات مع الاتحادات الصحفية المحلية والخارجية.

كما يتضمن النظام الأساسي استقلالية التكتل وتمتعه بشخصية اعتبارية، بعيدا عن أي مكونات وتيارات لا تتفق مع رؤيته التأسيسية التي جعلت من حضرموت وصحفييها وكتابها وإعلامييها وأبناءها محور عملها وأهتمامها.

وأقر الحاضرون استمرار فتح باب الانتساب للتكتل من كافة أبناء حضرموت من الصحفيين والاعلاميين والكتاب، كما كلف حفل الأشهار الهيئة الإدارية للتكتل بفتح قنوات تواصل مع جميع المكونات الحضرمية لتحقيق الرؤية والأهداف المرسومة.

وفي العملية الانتخابية التي أدارها الاستاذ الإعلامي أحمد محفوظ بن زيدان مدير عام إذاعة سيئون الأسبق، اجريت العملية الانتخابية عبر الاقتراع السري، وأفرزت نتائج الهيئة الإدارية للتكتل بحسب الاتي :

- فهمي عرفان بارمادة (رئيسا). - عبدالحكيم محمد الجابري (نائبا للرئيس). - عبدالله أحمد مؤمن (الأمين العام).

- عماد أحمد العامري (دائرة الحقوق والحريات).