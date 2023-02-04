الكشف عن سبب جديد افشل مشاورات التهدئة بين الأطراف اليمنية في سلطنة عمان اليوم قمة عربية نارية في كأس العالم للاندية.. ''التوقيت والقنوات الناقلة'' لأول مرة.. الأسطورة ميسي يكشف عن مصير ''البشت'' الذي ارتداه في نهائي كأس العالم أول شخص في بريطانيا يدان بالخيانة يعترف بمحاولته قتل الملكة الراحلة اليزابيث مبرمج يمني يفر من الحوثيين ويكشف نهبهم 10 ملايين دولار عبر حوالات مالية 7 ألوية و49 قاعدة تثبّت وجود تركيا في سوريا مؤتمر للمانحين حول اليمن يستهدف 4 مليار دولار بشروط صارمة.. هكذا تضبط السلطات الأميركية دخول أجوائها البنتاغون يكشف عن منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أميركا اللاتينية بمسدس بلاستيك.. تفاصيل مثيرة عن أغرب عملية سطو على محل صرافة بالأردن
كشفت مصادر مطلعة، عن توقف مشاورات التهدئة بين الأطراف اليمنية التي ترعها الأمم المتحدة، في سلطنة عمان، بسبب تنصل الميليشيات الحوثية عما تم الاتفاق عليه بشأن ملف الأسرى.
ووفق الامارات اليوم، تنصلت الميليشيات الحوثية عن أي تفاهمات واتفاقات، وتراجعت عن تنفيذ التزاماتها، حيث عمدت إلى رفض الكشف عن مصير بعض المختطفين والأسرى من "السياسيين والناشطين والصحفيين"، وتخلفت عن اتفاق إطلاق الأسرى "الكل مقابل الكل".
وكانت مشاورات التهدئة اليمنية، شهدت خلال اليومين الماضيين انفراجه في الملفات الانسانية، المتعلقة "بصرف المرتبات وإطلاق الأسرى وفتح الطرق وتوسيع الرحلات من مطار صنعاء، وفتح موانئ الحديدة أمام خطوط ملاحية جديدة".