الكشف عن سبب جديد افشل مشاورات التهدئة بين الأطراف اليمنية في سلطنة عمان

السبت 04 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مصادر مطلعة، عن توقف مشاورات التهدئة بين الأطراف اليمنية التي ترعها الأمم المتحدة، في سلطنة عمان، بسبب تنصل الميليشيات الحوثية عما تم الاتفاق عليه بشأن ملف الأسرى.

ووفق الامارات اليوم، تنصلت الميليشيات الحوثية عن أي تفاهمات واتفاقات، وتراجعت عن تنفيذ التزاماتها، حيث عمدت إلى رفض الكشف عن مصير بعض المختطفين والأسرى من "السياسيين والناشطين والصحفيين"، وتخلفت عن اتفاق إطلاق الأسرى "الكل مقابل الكل".

وكانت مشاورات التهدئة اليمنية، شهدت خلال اليومين الماضيين انفراجه في الملفات الانسانية، المتعلقة "بصرف المرتبات وإطلاق الأسرى وفتح الطرق وتوسيع الرحلات من مطار صنعاء، وفتح موانئ الحديدة أمام خطوط ملاحية جديدة".