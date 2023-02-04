اليوم قمة عربية نارية في كأس العالم للاندية.. ''التوقيت والقنوات الناقلة''

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سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراتين مرتقبتين للفرق العربية، في مونديال الأندية، حيث يلعب الوداد المغربي مع الهلال السعودي، بينما يلتقي الأهلي المصري مع سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء اليوم السبت، في بث حي ومباشر على منصة شاهد VIP.
ويلتقي الوداد شقيقه الهلال في قمة عربية خالصة، بالمجمع الرياضي (الأمير مولاي عبد الله)، عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، بتعليق "فهد العتيبي" على منصة شاهد VIP وقنوات SSC HD السعودية الرياضية.
وفي المباراة الثانية بالدور ربع النهائي للمونديال، يواجه الأهلي المصري نظيره سياتل ساوندرز على ملعب طنجة، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بتعليق "حماد العنزي" على منصة شاهد VIP وقنوات SSC HD السعودية الرياضية.