أول شخص في بريطانيا يدان بالخيانة يعترف بمحاولته قتل الملكة الراحلة اليزابيث

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اعترف الرجل الذي حاول اغتيال الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، باستخدام قوس ونشاب أنه مذنب بموجب قانون الخيانة.
وتم القبض على جاسوانت سينغ تشايل، في يوم عيد الميلاد 2021، عندما كانت الملكة الراحلة تعيش في وندسور بسبب جائحة كوفيد.
وهو أول شخص في المملكة المتحدة يدان بالخيانة منذ عام 1981، وموجود حاليا في مستشفى برودمور، حيث مثل أمام المحكمة عبر رابط فيديو عن بعد.
وبعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب، اتهم تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي بموجب المادة 2 من قانون الخيانة لعام 1842.
وتوضح هذه المادة تفاصيل العقوبة على "إلقاء أسلحة نارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح عدواني، بقصد إيذاء جلالة الملكة إليزابيث أو ترويعها".
وقال تشايل وهو من ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا خلال جلسة استماع في محكمة وستمنستر الابتدائية بلندن، إنه يريد الانتقام من المؤسسة الحاكمة".