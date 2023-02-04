مؤتمر للمانحين حول اليمن يستهدف 4 مليار دولار بشروط صارمة.. هكذا تضبط السلطات الأميركية دخول أجوائها البنتاغون يكشف عن منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أميركا اللاتينية بمسدس بلاستيك.. تفاصيل مثيرة عن أغرب عملية سطو على محل صرافة بالأردن من الثلاجات إلى السيارات.. أساليب تجسس لا تخطر على بال الانقسام يفتك بقبائل ليبيا.. وسلاح النفط في يدها الكشف عن معضلة كبرى تواجه دبابات ألمانيا في أوكرانيا قيادي حوثي يعلن نجاح المحادثات بين جماعته والسعودية وحسم ملف صرف الرواتب وتمديد الهدنة ما حقيقة تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة إسرائيلية لـ 99 عاماً؟ مسؤول أوكراني يكشف عن تحركات وجهود تركية لانهاء حرب أوكرانيا
أعلن البنتاغون أن منطاد تجسس صينيا ثانيا يحلق فوق أميركا اللاتينية، بعد رصد منطاد أول في أجواء الولايات المتحدة قبل يوم.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان "نحن على علم بتقارير عن منطاد يحلق فوق أميركا اللاتينية.
نعتبر أن الأمر يتعلق بمنطاد تجسس صيني آخر"، من دون أن يحدد موقعه بدقة