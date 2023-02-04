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البنتاغون يكشف عن منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أميركا اللاتينية

السبت 04 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعلن البنتاغون أن منطاد تجسس صينيا ثانيا يحلق فوق أميركا اللاتينية، بعد رصد منطاد أول في أجواء الولايات المتحدة قبل يوم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان "نحن على علم بتقارير عن منطاد يحلق فوق أميركا اللاتينية.

نعتبر أن الأمر يتعلق بمنطاد تجسس صيني آخر"، من دون أن يحدد موقعه بدقة

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