قيادي حوثي يعلن نجاح المحادثات بين جماعته والسعودية وحسم ملف صرف الرواتب وتمديد الهدنة





وخلال الأسابيع الماضية ومنذ انتهاء الهدنة، يجري المبعوثان الأممي والأميركي إلى اليمن، هانس غروندبرغ وتيموثي ليندركينغ، محادثات من أجل تمديد الهدنة، بالتوازي مع ذلك تجرى مفاوضات غير معلنة بوساطة عُمانية بين السعودية والحوثيين.

ولتقريب وجهات النظر بين الحكومة والحوثيين، تقوم سلطنة عمان بجهود دبلوماسية مستمرة بفضل علاقة جيدة تربطها بطرفي الحرب في جارها اليمن.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كثّف الوفد العماني مفاوضاته، وعاد إلى صنعاء بعد أقل من أسبوع من مغادرتها وذهابه إلى الرياض، بحثا عن بصيص أمل لإحياء جهود إحلال السلام نحو تسوية شاملة للنزاع.

والاثنين الماضي كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن توصل الأطراف اليمنية لاتفاق بشأن طريقة صرف المرتبات لكافة الموظفين، والملف الإنساني في البلاد بعد جهود قادتها الأمم المتحدة وأطراف إقليمية، تمهيدًا للدخول في عملية سياسية واسعة لإنهاء الحرب.