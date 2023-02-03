مسؤول أوكراني يكشف عن تحركات وجهود تركية لانهاء حرب أوكرانيا

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أشاد أمين المظالم الأوكراني دميترو لوبينتس، بموقف تركيا خلال الحرب الروسية في بلاده، قائلا إن "دور الوساطة الذي لعبته مهم جدا جدا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض حقوق الإنسان بتركيا شرف مالكوتش، في إسطنبول الجمعة.
وقال لوبينتس إنه تناول مع مالكوتش ملفات عدة أبرزها المساعدات الإنسانية. وأضاف أنهم تمكنوا سابقا من عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة أمين المظالم الروسي أيضا، معربا عن أمله أن تتبع موسكو موقفا بناء ومتوازنا.
وردا على سؤال عن افتتاح شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية مصنعا في أوكرانيا، قال لوبينتس إنه "خطوة إيجابية جدا، وفرصة عمل قبل أن يكون مشروعا لحل الصناعات الدفاعية، ما يعني أنه سيوفر فرص توظيف (..) نولي أهمية لقدوم كافة المستثمرين إلى أوكرانيا".
وأضاف أن هذه الخطوة في وقت الحرب تعد رسالة للعالم أجمع، مفادها أن أوكرانيا تمتلك مستقبلا، وأنها هي التي ستنتصر