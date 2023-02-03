تعرف على ايردات قناة السويس أحد اهم مضايق العالم

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قالت هيئة قناة السويس المصرية،، إن إيرادات القناة خلال يناير/كانون ثاني الماضي، بلغت 802 مليون دولار.
وذكرت الهيئة في بيان، إن إيرادات القناة المسجلة خلال الشهر الماضي، تعتبر الأعلى شهريا في تاريخ القناة. وفي 2022، بلغت إيرادات القناة قرابة 8 مليارات دولار صعودا من 6.85 مليارات دولار في 2021..
وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر