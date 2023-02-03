الجيش الوطني يفتك بأربعة أنساق هجومية حوثية بمحافظة الجوف

الجمعة 03 فبراير-شباط 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أفشلت قوات الجيش الوطني، مساء امس هجومًا لمليشيات الحوثي الإرهابية، في جبهة "الأبتر"، بمحافظة الجوف.

وأوضح قائد لواء الحسم حرس حدود العميد منصر الجعيدي في تصريح لـ “سبتمبر نت”، أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، نفذت هجومها الفاشل بواسطة 4 أنساق من عناصرها.

وأكد أن قوات الجيش دحرت أنساق التنظيم الإرهابي، بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مشيدا بشجاعة واستبسال أبطال الجيش في جبهة "الأبتر".