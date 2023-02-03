الخارجية اليمنية تكشف عن موقفها من المباحثات السعودية الحوثية

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أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، على وجود جهود إقليمية ودولية بين التحالف والحوثيين، لتنفيذ بعض بنود الهدنة الأممية المنتهية مطلع أكتوبر الماضي.
وقال بن مبارك في تصريحات نقلتها قناة "الحدث" السعودية، بأن "هناك جهود إقليمية لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بتنفيذ بعض بنود الهدنة الأممية".
وأضاف بأن هذه الأدوار والجهود الإقليمية والدولية، لم تثمر عن شيء، في إشارة منه لفشل الوصول إلى أي بوادر اتفاق لتجديد الهدنة. وأوضح بن مبارك، أن جماعة الحوثي مستمرة في خروقاتها بجبهات القتال، ومواصلتها الضغط على الاقتصاد والاستيلاء على الموارد، ونهب إيرادات ميناء الحديدة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن جماعة الحوثي، جمدت ملف الأسرى وهو ملف مسكوت عنه، وكان أحد أبرز ملفات اتفاق استكهولوم، ولم يعد المجتمع الدولي مهتم فيه أو يتحدث عنه.
ويعتبر تصريح بن مبارك، أول تعليق حكومي رفيع، على المباحثات السعودية الحوثية المستمرة منذ أسابيع، بهدف تجديد الهدنة والوصول إلى انهاء الحرب برعاية عمانية وأممية، في ظل غياب أي دور للحكومة والمجلس الرئاسي.