وصول أول دفعة من حاملي التأشيرات المجانية الى السعودية

الجمعة 03 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نشرت السفارة السعودية في مصر صورا من جوازات مطارات جدة والرياض والمدينة المنورة خلال استقبالها أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جوا) إلكترونيا.

وأوضحت السفارة في بيان لها مرفق بعدد من الصور، أن جوازات مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك خالد الدولي بالرياض والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جوا) إلكترونيا.

وأكدت الجوازات استعدادها لخدمة الحاصلين على تأشيرة الزيارة للقادمين (جوا) إلكترونيا من خلال دعم جميع المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية، مشيرة إلى أن صلاحية التأشيرة (90) يوما ومدة الإقامة في المملكة (4) أيام، والتأكيد على المغادرة قبل نهايتها.

يذكر أن بإمكان حاملي التأشيرة التنقل في مناطق المملكة وحضور الفعاليات المختلفة، وللراغبين في أداء العمرة الدخول على تطبيق (نسك) ولا تمكن حامليها من أداء فريضة الحج، إضافة إلى الاستفادة من خدمة تفويض القيادة للزائرين، حيث تتيح الخدمة لمكاتب تأجير المركبات تفويض زوار المملكة لاستئجار المركبات، عبر منصة "أبشر أعمال".

وأطلقت السعودية الاثنين الماضي خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة" للقادمين جوا إلكترونيا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، فإن التأشيرة تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت الخارجية السعودية أن إطلاق الخدمة اعتبارا من الاثنين الماضي، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة جوا عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأشارت الخارجية السعودية إلى أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية "سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية".

وأفادت أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.