بحضور كوكبة من العلماء .. تكريم رفيع للشيخ «عبد المجيد الزنداني» في إسطنبول وعالم مصري يصفه بأشرف عمل

الجمعة 03 فبراير-شباط 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شهدت مدينة إسطنبول تكريم رئيس هيئة علماء اليمن ورئيس جامعة الايمان الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني، وذلك خلال مشاركته الاثنين الماضي في حفل تدشين أكاديمية أنصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم

وبادر علماء الأمة الإسلامية إلى تكريم العلامة الزنداني، تثميناً لجهوده العلمية والدعوية والإصلاحية، وتأكيداً على الاحترام والتقدير الذي يحظى به من قبلهم.



وقال العالم المصري الدكتور محمد الصغير في تغريدة على حسابه في “تويتر”، “افتتحت (الإثنين)، أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، بحضور جمع كبير من علماء الأمة، حيث بدأنا العمل بالوفاء لأهل العطاء، الذين حددوا معالم الطريق وعبدوه لمن جاء بعدهم، وفي مقدمة هؤلاء فضيلة العلامة المربي الشيخ عبدالمجيد الزنداني مؤسس جامعة الإيمان، وأحد الرواد الكبار في الدعوة والتربية والتعليم”.

وأضاف “رأينا أن أشرف عمل يمكننا به تدشين أكاديمية أنصار النبي، هو تكريم أحد أول من غرسوا غرس الإيمان في نفوس طلبة العلم، فضيلة الشيخ المربي عبدالمجيد الزنداني”.

وتهدف الأكاديمية إلى تأهيل وإعداد الكوادر المتخصصة في الدفاع عن النبي صلي الله عليه وسلم في المجالات كافة، وأن تصبح منصة لنشر سيرة الرسول وسنته.



وهي بحسب ما نشرت عبر منصتها الالكترونية "أكاديمية علمية ودعوية عالمية، منبثقة عن الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، تعتمد التقنيات والأساليب الحديثة في التعليم، تنظم وتقدم برامج ودورات علمية، ودبلومات شرعية وفنية ومهارية في مختلف مجالات النصرة النبوية، وتقوم على تخريج وتأهيل متخصصين في فقه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم علميا وعمليا، وتعمل على تمكين الشباب المسلم من المشاركة الواعية الفعالة في مجالات النصرة المتعددة".



وسيبدأ التدريس في الأكاديمية عبر الوسط الافتراضي، لينتقل لاحقا إلى التدريس المباشر عبر الحضور الفيزيائي، وستمنح الأكاديمية شهادات لطلابها الخريجين.

ومن جانبه، قال الأمين العام لـ"الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام" محمد الصغير إن الهيئة بدأت منذ عام بحملة إعلامية للدفاع عن الرسول في مختلف الأصعدة ضد هجمات من عدد من الدول والشخصيات.



وأضاف أنهم انتقلوا من مرحلة الإعلام إلى التعليم، حيث اجتمع لفيف من العلماء والمشايخ والباحثين الدعاة على مدار الأشهر الست الماضية واستخرجوا علما جديدا هو "فقه النصرة النبوية"، حيث سيُضاف إلى المكتبة ويُدرس في الأكاديمية.

ومن خلال التأهيل في "أكاديمية أنصار النبي" سيتزود الطالب والباحث بأحدث الوسائل العلمية، وفق الصغير.