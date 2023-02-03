المليشيات تشعل فتيل المعارك في تعز والجيش يرد بقصف موقع حوثي حساس

الجمعة 03 فبراير-شباط 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 380

أعلنت القوات الحكومية، اليوم الخميس، قصفها معسكرا للحوثيين شمال مدينة تعز، وذلك ردا على هجمات لهم لمواقع الجيش.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن المواجهات تجددت بين قوات الجيش الوطني، والحوثيين مساء اليوم الخميس، في عدد من جبهات القتال، شمال وشرق وغرب مدينة تعز.

وأضاف ان مدفعية الجيش تمكنت من استهداف معسكر تابع للحوثيين في شارع الخمسين، ردا على قصف لهم للأحياء السكنية شمال غرب المدينة.

ولفت إلى ان قوات الجيش رصدت خلال الأسبوع المنصرم، تحركات مكثفة للحوثيين وتحليق للطيران المسير على أطراف مدينة تعز، مشيرا الى انه جرى إفشال عدد من محاولات تسلل الحوثيين في جبهات تعز.



ومنذ انتهاء الهدنة في اليمن مطلع أكتوبر الماضي، تندلع مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين بين فترة، في جبهات محافظات تعز ومارب والضالع.