توضيح هام من البنك المركزي اليمني في عدن بشأن الحوالات المالية غير المستلمة

الخميس 02 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 650

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن الخميس، توضيحا حول الضوابط التنظيمية لعمل شبكات الحوالات، في اعقاب نشر قواعد بيانات إحدى شركات الصرافة للحوالات غير المستلمة بمبالغ كبيرة.



وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أنه تم تغطية موضوع الحوالات المالية غير المستلمة من قبل المستفيدين مبكراً من خلال ضوابط تنظيمية لعمل شبكات الحوالات.



وأكد أن هذه التعليمات تستوجب قيام شبكة الحوالات باتخاذ الإجراءات اللازمة كالاتصال الهاتفي والرسائل النصية وغيرها من الإجراءات التي تكفل عدم ضياع حقوق العملاء، والالتزام بتسليم تلك الحوالات للمستفيدين في أي وقت لاحق.



وأضاف أنه سيتم إطلاق الشبكة الموحدة للحوالات خلال الفترة المقبلة، وستجمع كافة الحوالات غير المدفوعة لدى شبكات الحوالات، إلى الشبكة الموحدة وإيداع مقابلها من النقد إلى بنوك التسوية.