الغذاء العالمي يعلن بدء توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في محافظة مأرب

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أعلن برنامج الغذاء العالمي، الخميس، بدء توزيع الدورة السابعة من المساعدات الغذائية للنازحين في محافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.
وقال برنامج الغذاء العالمي، في بيان مقتضب على تويتر، يجري الآن توزيع الدورة السابعة من المساعدات الغذائية لأكثر من 71 ألف شخص في مأرب.
وأضاف: "لا تزال المساعدة الغذائية بمثابة شريان حياة لملايين الأسر في اليمن الذين يكافحون لوضع الطعام على موائدهم".
وتأتي عملية الصرف بعد أيام من مطالبة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، برنامج الغذاء العالمي بسرعة صرف المساعدات الغذائية للنازحين بالتزامن مع زيادة المعاناة في فصل الشتاء.
واتهمت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في بيان لها، برنامج الأغذية العالمي بالإمتناع عن صرف المستحقات الغذائية للأسر المستفيدة من برنامج الغذاء رغم وجود المواد في مخازن البرنامج منذ ديسمبر الماضي بمدينة مأرب، دون وجود مبررات لتوقف عملية الصرف، مشيرة إلى أن أكثر من 56 ألف و 761 أسرة نازحة في مأرب، في احتياج ملح للغذاء، منها 9595 أسرة تم اعتمادها في قوائم البرنامج العام 2021م وتسلمت لدورة أو دورتين وتم توقيف حصصها بدون سبب.
وخلال الأشهر الماضية، أتلف برنامج الغذاء العالمي مواد غذائية في مديرية "رغوان"، بعد أن قام بتخزينها لفترة طويلة، ولم يقم بتوزيعها على المحتاجين، والنازحين في المحافظة التي تكتظ بأكثر من مليون شخص نزحوا من مختلف المحافظات.