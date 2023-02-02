تشكيل لجنة لتنفيذ الاحتياجات العاجلة للسلطة القضائية والرئيس العليمي يؤكد:ملتزمون باستقلالية القضاء

الخميس 02 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 374

شكل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، لجنة مشتركة من مجلس القضاء الاعلى والحكومة، لتنفيذ الاحتياجات الضرورية للسلطة القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بقصر معاشيق برئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى لمناقشة إحتياجات السلطة القضائية ومناقشة انجازاتها خلال الفترة الماضية.



وجدد العليمي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شئونه، والعمل على تذليل كافة الصعوبات للقيام بمهامه الدستورية على اكمل وجه.



وعرض رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، تقريرا حول انجازات الفترة الماضية، والاستحقاقات المطلوبة للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.



وتضمن التقرير الاعمال الجارية للبناء المؤسسي، واعادة تأهيل مقرات السلطة القضائية، وتغطية محاكم عدن والضالع، وابين وشبوة، ومارب ولحج، وتعز بمنظومات الطاقة الشمسية، وفق وكالة سبأ الحكومية.



كما تضمن التقرير تجهيز مركز الطب الشرعي والادلة الجنائية كأول مركز من نوعه في البلاد، فضلا عن برامج التأهيل والتدريب لبناء قدرات السلطة القضائية واجهزة انفاذ القانون.