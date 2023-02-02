الحكومة التركية تعلن موقفها من الحكومة اليمنية وعملية السلام

الخميس 02 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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جددت الحكومة التركية اليوم على لسان سفيرها في اليمن دعم تركيا للحكومة الشرعية ولكل ما يضمن وحدة وامن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الاممية التي تبذل في ايجاد حل سياسي شامل وفق المرجعيات المتفق عليها.

جاء هذا خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع سفير جمهورية تركيا لدى بلادنا مصطفى بولات، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشاد الوكيل بجاش، بمواقف تركيا الثابتة تجاه اليمن وحكومته الشرعية ووحدته واستقراره..

مثمناً ماتقدمه تركيا من دعم للشعب اليمني تجاه مايمر به من معاناة وازمة إنسانية فرضتها المليشيات الحوثية.