عاجل: صدور أمر ملكي بإعفاء مسئول سعودي كبير من منصبه

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صدر اليوم الخميس أمر ملكي بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.
وقضى الامر بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.