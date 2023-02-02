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عاجل: صدور أمر ملكي بإعفاء مسئول سعودي كبير من منصبه

الخميس 02 فبراير-شباط 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات
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صدر اليوم الخميس أمر ملكي بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

وقضى الامر بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

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