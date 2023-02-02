اجتماع عسكري رفيع في قصر معاشيق بالعاصمة عدن برئاسة العليمي

الخميس 02 فبراير-شباط 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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اجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، اليوم الخميس، في قصر معاشيق، بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة.

وفي الاجتماع، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من وزير الدفاع، إلى احاطة حول الموقف العسكري على مختلف الجبهات، والتحشيدات والأعمال العدائية الواسعة من جانب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الذي يواصل ارسال المزيد من أسلحته المحرمة إلى مليشياته الإرهابية بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.

ووفق وكالة سبأ، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي القادة العسكريين، أمام تطورات الأوضاع، وإصلاحات المجلس الجارية لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

وأشاد الرئيس بالملاحم البطولية التي سطرها رجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية المساندة للمجلس في مختلف الميادين بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.