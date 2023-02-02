جديد تطبيق الذكاء الإصطناعي الأشهر في العالم ''ChatGPT''

الخميس 02 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أطلقت شركة "OpenAI"، رسميا نظام جديد للاشتراك باسم "ChatGPT Plus"، بقيمة 20 دولاراً شهرياً، يمنح المستخدمين أولوية الوصول إلى روبوت الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، حتى خلال وقت الذروة حيث يتعين على المستخدمين المجانيين الانتظار.

وقالت الشركة أيضاً، إن الخطة ستمنح المشتركين "أوقات استجابة أسرع" و"أولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة"، وفقاً لما ذكره موقع "The Verge".

وقالت شركة "OpenAI"، إنها سترسل دعوات للخدمة إلى الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة والمدرجين في قائمة الانتظار الخاصة بها "خلال الأسابيع المقبلة" وأنها ستوسع نطاق الطرح إلى بلدان ومناطق أخرى في المستقبل.

وحتى قبل أكثر من أسبوع بقليل، بدا أن "OpenAI"، كانت ستقدم إصدار "بلس"، أو الإصدار الاحترافي للخدمة بسعر 42 دولاراً في الشهر، وهو سعر أعلى بشكل كبير ويصعب تبريره لمن لا يجنون أموالاً من الخدمة. ومع ذلك، بسعر 20 دولاراً في الشهر، يمكن أن يكون متاحاً لمجموعة واسعة من الأشخاص، بما في ذلك الطلاب والشركات الذين يحتاجون إلى وصول موثوق إلى النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبالنظر إلى الانتشار السريع لتطبيق الذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، فإن اشتراكاً بقيمة 20 دولار يمكن أن يضع معياراً لروبوتات الدردشة المدفوعة القادمة بالذكاء الاصطناعي، والتي من شبه المؤكد أنها ستبدأ في دخول السوق، وبالتالي فإن أي تطبيق قادم يجب أن يظهر مزايا كبيرة حال رغبته في البيع بأعلى من هذا السعر.

ولا يعني نظام الاشتراك الجديد تحوّل "ChatGPT" إلى أداة مدفوعة فقط. إذ قالت "OpenAI"، إنها ستستمر في تقديم وصول مجاني للخدمة وأن نظام الاشتراكات لبعض المستخدمين سيساعد في دعم إتاحة الوصول المجاني لأكبر عدد ممكن من الأشخاص

وتشير التقديرات إلى أن تطبيق "ChatGPT" الموقع الشهير من "OpenAI" قد وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير الماضي، بعد شهرين فقط من إطلاقه، الأمر الذي يجعله الموقع الأسرع نموا في التاريخ، وفقا لتقرير أجراه UBS.

وذكر التقرير أن 13 مليون زائر في المتوسط استخدم "ChatGPT" يوميا في يناير، أي أكثر من ضعف مستويات ديسمبر الماضي.

وأعلنت شركة "OpenAI" عن اشتراك شهري قدره 20 دولارا، مبدئيًا للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، مشيرة إلى أنها ستوفر خدمة أكثر استقرارا وأسرع، بالإضافة إلى فرصة تجربة ميزات جديدة.

يذكر أن "ChatGPT" للدردشة يجيب على أسئلة وطلبات المستخدمين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقادر على حل مسائل رياضيات معقدة، وكتابة رموز برمجة أيضا.