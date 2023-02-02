الحكومة تعلن عن مؤتمر جديد للمانحين وتحدد موعد انعقاده

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قالت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إن مؤتمر المانحين لحشد الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023 سيكون نهاية الشهر الجاري.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، إنه "من المقرر عقد مؤتمر المانحين لحشد الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية باليمن للعام 2023، في جنيف بتاريخ 27 فبراير 2023"، مشيرال الى "استضافة السويد وسويسرا للمؤتمر".
وبحث السفير السعدي خلال لقائه مع المندوبة الدائمة للملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد، "التطورات السياسية والاوضاع الانسانية في اليمن"، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.
وثمن السعدي "الدعم المستمر والسخي الذي تقدمه المملكة المتحدة للتخفيف من المعاناة الانسانية وجهودها في دعم مسار السلام وانهاء الصراع، ومساهمتها في تمويل جهود الإغاثة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن".
بدورها أكدت السفيرة وودوارد، "موقف بلادها الثابت في دعم جهود التوصل الى تسوية سلمية للصراع في اليمن"، معبرة عن تقدير بلادها لمستوى المرونة وضبط النفس الذي ابدته الحكومة اليمنية في التعامل مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن "أوتشا" قد قال في بيان له نهاية شهر يناير الماضي إن "الخطة الإنسانية لليمن للعام الجاري تتطلب 4.3 مليارات دولار للوصول إلى 17.3 مليونا من الأشخاص الأكثر ضعفا والمحتاجين للدعم الإنساني".