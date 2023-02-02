أكبر صفقة مخدرات بتاريخ الكويت.. تفاصيل الكشف عن ضبط تشكيل عصابة دولية وأكثر من 15 مليون حبة لاريكا

الخميس 02 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية كشف "أكبر ضبطية من الحبوب المخدرة بتاريخ الكويت" بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص، وأكثر من نصف طن من بوردة لاريكا المخدرة.

وقالت الداخلية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة طلال خالد الأحمد الصباح، أشرف على "فك أحراز أكبر ضبطية حبوب مخدرة كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا".

وأوضحت الوزارة أن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها".

وأضافت أن مداهمة مكان التخزين قادت إلى "ضبط 4 أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع، بالإضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور