أكبر صفقة مخدرات بتاريخ الكويت.. تفاصيل الكشف عن ضبط تشكيل عصابة دولية وأكثر من 15 مليون حبة لاريكا عامل مفاجئ يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي قائد القيادة المركزية الأميركية يهاتف الفريق بن عزيز - مالذي تعهد به «مايكل»؟ لافروف يتحدث عن هجوم أمريكي استهدف بـ”الخطأ” دولة عربية نفطية فضيحة حوثية بنكهة الخمور والمليشيات تحرك حملة عسكرية لطمس معالمها توجيهات رئاسية للحد من الاختلالات في القطاع المالي والمصرفي وحماية المال العام وزير الدفاع يتحدث عن تهديد حوثي سيدفع ثمنه المجتمع الدولي ويؤكد :الجيش يواجه جماعة ارهابية تدعي الحق الالهي في الحكم مجلس اسناد أمانة العاصمة يؤكد مواصلة دعم قوات الجيش ضد مليشيا الحوثي الإرهابية خبراء تغذية: مواد غذائية قد تسبب الكآبة والقلق وزير الدفاع يترأس اللقاء التقييمي لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومحاورها ويدعو لرفع الجاهزية العسكرية
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية كشف "أكبر ضبطية من الحبوب المخدرة بتاريخ الكويت" بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص، وأكثر من نصف طن من بوردة لاريكا المخدرة.
وقالت الداخلية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة طلال خالد الأحمد الصباح، أشرف على "فك أحراز أكبر ضبطية حبوب مخدرة كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا".
وأوضحت الوزارة أن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها".
وأضافت أن مداهمة مكان التخزين قادت إلى "ضبط 4 أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع، بالإضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور