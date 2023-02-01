قائد القيادة المركزية الأميركية يهاتف الفريق بن عزيز - مالذي تعهد به «مايكل»؟

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أشاد قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا اليوم الأربعاء، بضبط الأمن اليمني مؤخراً 100 محرك للطائرات المسيرة كانت متجهة إلى الحوثيين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن كوريلا جدد أيضاً، خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة أركان الجيش اليمني صغير بن عزيز، التزام القيادة الدائم بأمن الشرق الأوسط.

ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة المركزية جو بوتشينو قوله إن هذا النوع من العمليات الأمنية ضروري للأمن والاستقرار الإقليميين.

يأتي هذا بينما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أن القوات الفرنسية الخاصة احتجزت مؤخراً زورقاً محملاً بأسلحة وذخائر كانت إيران تنقلها للحوثيين في اليمن.

وقال المسؤولون إن سفينة حربية فرنسية أوقفت في 15 يناير الماضي زورقاً للاشتباه به في عملية تهريب قبالة ساحل اليمن.

وأضاف المسؤولون أن القوات الفرنسية صعدت إلى سطح الزورق وضبطت أكثر من 3000 بندقية ونصف مليون طلقة ذخيرة و20 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات كانت في طريقها للحوثيين.