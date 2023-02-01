لافروف يتحدث عن هجوم أمريكي استهدف بـ”الخطأ” دولة عربية نفطية

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إنَّ الولايات المتحدة “هاجمت الدولة الخطأ عندما أرادت معاقبة الجزائر لعدم انضمامها إلى العقوبات ضد روسيا”.

لافروف يتحدث عن هجوم أمريكي

ونقلت قناة روسيا اليوم عن لافروف، قوله: “سمعت أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، قرابة 27 منهم، قد وجهوا رسالة خاصة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يعربون فيها عن انزعاجهم بشأن عدم انضمام الجزائر إلى العقوبات ضد روسيا”.

وتابع: “واقترحوا في الرسالة بهذا الصدد أن تتم معاقبة الجزائر تحت قانون كاتسا، الذي يعنى مواجهة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات”.

رداً على سؤال حول ما إذا كانت ضغوط الغرب ستؤثر على سياسة السلطات الجزائرية نحو روسيا، قال وزير الخارجية الروسي: “لدينا مقولة شعبية مفادها هاجمتم الشخص الخطأ”.



وأضاف: “الجزائريون ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن أن يملي عليه أحد ما يفعله بهذا الشكل، ولا يمكن أن ينتظر من الجزائريين أن يمتثلوا وينفذوا بإشارة يد من وراء المحيط توجيهات تتناقض بشكل مباشر مع مصالحهم الوطنية”.

وختم لافـروف كلامه: “الجزائر، مثل غالبية البلدان، دولة تحترم نفسها وتاريخها ومصالحها التي على أساسها ترسم سياساتها”، وفق ما أوردته قناة روسيا اليوم.