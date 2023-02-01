توجيهات رئاسية للحد من الاختلالات في القطاع المالي والمصرفي وحماية المال العام

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تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الأربعاء، من رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة القاضي ابوبكر السقاف، تقرير الجهاز بشأن نتائج مراجعة وتقييم البنك المركزي اليمني من تاريخ مباشرة عمله عدن في عام 2016 وحتى2021.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن العليمي وجه مكتبه بعرض التقرير على مجلس القيادة في اجتماعاته المقبلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحث على مضاعفة اجراءات المراجعة الشاملة والشفافة لكافة الاختلالات ومكامن الضعف في القطاع المالي والمصرفي، و هياكل الدولة المختلفة، والحد من الممارسات السلبية التي تضر بمصالح المواطنين.
وأكد أهمية تعزيز دور جهاز الرقابة والمحاسبة في منظومة العمل الحكومي، وضمان مبادىء المساءلة والنزاهة، لحماية المال العام، وتكافؤ الفرص، والشراكة الواسعة بين جميع المواطنين.