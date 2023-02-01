فضيحة حوثية بنكهة الخمور والمليشيات تحرك حملة عسكرية لطمس معالمها توجيهات رئاسية للحد من الاختلالات في القطاع المالي والمصرفي وحماية المال العام وزير الدفاع يتحدث عن تهديد حوثي سيدفع ثمنه المجتمع الدولي ويؤكد :الجيش يواجه جماعة ارهابية تدعي الحق الالهي في الحكم مجلس اسناد أمانة العاصمة يؤكد مواصلة دعم قوات الجيش ضد مليشيا الحوثي الإرهابية خبراء تغذية: مواد غذائية قد تسبب الكآبة والقلق وزير الدفاع يترأس اللقاء التقييمي لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومحاورها ويدعو لرفع الجاهزية العسكرية فرنسا تدخل خط المواجهة وتوجه ضربة حارقة للمليشيات الحوثية في خليج عُمان ''غسلوه وكفنوه واستعدوا لحمله الى المسجد لكنه عاد الى الحياة''.. قصة حقيقية حدثت في اليمن تقرير: 40 مستشارا ايرانيا يتواجدون في اليمن والبلد ساحة لمعركة حاسمة الكشف عن المحافظات والمواقع التي ستنتشر فيها قوات ''درع الوطن'' المشكلة حديثا
دعا وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري المجتمع الدولي الى وقفة جادة لإيقاف تعنت وصلف المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانيا، لاستعادة الدولة ومؤسساتها واحلال السلام والاستقرار في ربوع اليمن.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن العميد انتوني هايورد المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة وفريق إصلاح القطاع الأمني في مكتب المبعوث الخاص لمناقشة مستجدات الاوضاع الميدانية في ظل الاعتداءات الحوثية المتكررة في جبهات القتال المختلفة.
وأوضح الداعري بان غض الطرف عن هذه الجماعة الإرهابية من قبل المجتمع الدولي سيدفع ثمنه الجميع وسيهدد ارهابها العالم كغيرها من الجماعات الإرهابية القاعدة وداعش.
واشار وزير الدفاع الى ان القوات المسلحة تواجه جماعة ارهابية تدعي الحق الالهي في الحكم، وتريد حكم الشعب بالحديد والنار.
واستغرب وزير الدفاع من تراخي المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الاممي مع مليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءتها الهمجية التي طالت المنشئات النفطية والاقتصادية في البلاد ولدى الاشقاء واستهداف وتهديد الملاحة الدولية.. مشيرًا الى ان تداعي الضغوط الدولي لإيقاف قوات الشرعية في اكثر من جبهة ابرزها تحرير محافظة الحديدة وتكبيلها باتفاق استوكهولم بدواعي انسانية، فيما تنتهك مليشيا الحوثي كل القوانين والاعراف الدولية في ظل صمت وتغاضِ مستغرب وغير مفهوم من قبل الرعاة الدوليين.
من جهته قال مستشار المبعوث الاممي انهم يسعون لايجاد حلول سلمية تؤدي الى انهاء الحرب واحلال السلام، مؤكدا صعوبة مهمتهم في ظل تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية.