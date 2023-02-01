وزير الدفاع يتحدث عن تهديد حوثي سيدفع ثمنه المجتمع الدولي ويؤكد :الجيش يواجه جماعة ارهابية تدعي الحق الالهي في الحكم

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري المجتمع الدولي الى وقفة جادة لإيقاف تعنت وصلف المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانيا، لاستعادة الدولة ومؤسساتها واحلال السلام والاستقرار في ربوع اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن العميد انتوني هايورد المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة وفريق إصلاح القطاع الأمني في مكتب المبعوث الخاص لمناقشة مستجدات الاوضاع الميدانية في ظل الاعتداءات الحوثية المتكررة في جبهات القتال المختلفة.



وأوضح الداعري بان غض الطرف عن هذه الجماعة الإرهابية من قبل المجتمع الدولي سيدفع ثمنه الجميع وسيهدد ارهابها العالم كغيرها من الجماعات الإرهابية القاعدة وداعش.



واشار وزير الدفاع الى ان القوات المسلحة تواجه جماعة ارهابية تدعي الحق الالهي في الحكم، وتريد حكم الشعب بالحديد والنار.

واستغرب وزير الدفاع من تراخي المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الاممي مع مليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءتها الهمجية التي طالت المنشئات النفطية والاقتصادية في البلاد ولدى الاشقاء واستهداف وتهديد الملاحة الدولية.. مشيرًا الى ان تداعي الضغوط الدولي لإيقاف قوات الشرعية في اكثر من جبهة ابرزها تحرير محافظة الحديدة وتكبيلها باتفاق استوكهولم بدواعي انسانية، فيما تنتهك مليشيا الحوثي كل القوانين والاعراف الدولية في ظل صمت وتغاضِ مستغرب وغير مفهوم من قبل الرعاة الدوليين.

من جهته قال مستشار المبعوث الاممي انهم يسعون لايجاد حلول سلمية تؤدي الى انهاء الحرب واحلال السلام، مؤكدا صعوبة مهمتهم في ظل تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية.