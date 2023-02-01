مجلس اسناد أمانة العاصمة يؤكد مواصلة دعم قوات الجيش ضد مليشيا الحوثي الإرهابية

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أكد مجلس التعبئة والاسناد الشعبي بأمانة العاصمة على مواصلة دعم وإسناد قوات الجيش الوطني في معركته ضد مليشيا الحوثي
الإرهابية. وفي اجتماع موسع عقد اليوم الأربعاء بمدينة مأرب، اعتبر المجلس أن المعركة مع المليشيا قائمة حتى تحرير الوطن من المشروع الحوثي الطائفي"، مشككاً بذات الوقت بجنوح المليشيا الحوثية
للسلام. واعتبر اللواء الركن عبدالعزيز الشميري- مستشار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي" ان التعبئة والاسناد لا تقل أهمية في المعركة عن الصواريخ والدبابات"، مؤكداً بذات الوقت ان التعبئة تبدأ من الأم بدفعها لابنها وزوجها للمشاركة في الجبهات، مستدلاً بادوار النساء في اسناد الرسول واصحابه بمختلف المعارك".
وحث اللواء الشميري مجلس إسناد أمانة العاصمة الى مزيداً من البذل والجهد في إسناد الأبطال بمختلف الجوانب. وفي كلمة الترحيب قال: أمين عام المجلس- وكيل امانة العاصمة عبد المجيد الجرف" ان اعمال المجلس التي استعرضها التقرير السنوي تشير الي حجم الالتفاف الشعبي مع الجيش الوطني"، مشيداً بذات الوقت بجهود المجلس في دعم واسناد الجيش".
من جانبه أكد رئيس مجلس الاسناد - أحمد الأشول:" ان المجلس سيقف الى جانب الأبطال في معركتنا المقدسة ضد مليشيا الحوثي"، لافتاً ان الوقوف مع ابطال الجيش واجب حتمي على الجميع". وتطرق الأشول في كلمته الى العديد من الفعاليات التي حققها المجلس خلال العام الماضي دعماً وإسنادًا للجيش الوطني".
وفي الاجتماع الدوري الذي حضره أعضاء المجلس ناقش تقارير الأداء للعام الماضي 2022م لمختلف الوحدات.
يذكر أن مجلس التعبئة والاسناد بأمانة العاصمة تأسس أواخر العام ٢٠٢١.