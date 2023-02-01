وزير الدفاع يترأس اللقاء التقييمي لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومحاورها ويدعو لرفع الجاهزية العسكرية

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اللقاء التقييمي التشاوري لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومحاورها ووحداتها العسكرية للعام التدريبي والقتالي 2023، بحضور عدد من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقادة القوى والمنشئات التعليمية العسكرية.

وفي اللقاء الذي عقد تحت شعار " رفع مستوى الجاهزة القتالية وإعادة بناء وتنظيم وتدريب وتأهيل منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة على أسس وطنية عملية حديثة" نقل وزير الدفاع، تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واعضاء المجلس، لكل قادة ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة،.

مؤكدا أن بلادنا تشهد تحولا هاما منذ إعلان نقل السلطة وتشكيل المجلس الرئاسي، الذي يهدف إلى توحيد جهود كل القوى الوطنية المناهضة للانقلاب الحوثي الإرهابي.

وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة مازالت صامدة في كل الجبهات القتالية وحققت انتصارات عظيمة ضد المشروع الكهنوتي السلالي المدعوم ايرانيا، مشيرا الى استهداف المليشيات للإقتصاد الوطني والمنشئات الحيوية، وتهديد الملاحة الدولية ومصادر امدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي تطلب بذل المزيد من الجهود لإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات والتهديدات والتعامل بمسئولية وطنية.

ونوه الفريق الداعري بضرورة البدء بعمل إصلاحات شاملة تساعد في رفع الروح المعنوية للمقاتلين وصقل قدراتهم وكفاءتهم خلال العام التدريبي 2023.. مثمنا الدعم السخي المقدم من الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لليمن وقواته المسلحة.

من جانبه قدم اللواء الركن فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة شرح تفصيلي عن وضع المنطقة، مشيرا الى أن اللقاء يهدف إلى تقييم ما وصلت إليه القوات العسكرية في المنطقة الرابعة ومحاورها خلال العام الماضي 2022 في تنفيذ المهام القتالية والإعداد العملياتي والميداني والمعنوي، ترجمة لتوجهات القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات وزير الدفاع.

واضاف أن هذا اللقاء يأتي تزامنا مع تدشين العام التدريبي 2023 للإعداد القتالي والمعنوي في المنطقة العسكرية الرابعة، مثمنا كل الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترات الماضية في تحرير مناطق عديدة من المليشيات الحوثية الإرهابية والحفاظ على المكاسب

المحققة. وفي اللقاء تم استعراض تقارير التدريب العملياتي، لمحور تعز ومحور ابين والمحور العملياتي في الضالع وباب المندب.