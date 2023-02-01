فرنسا تدخل خط المواجهة وتوجه ضربة حارقة للمليشيات الحوثية في خليج عُمان

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في تطور جديد في حرب البحار التي تتم حاليا لمنع تدفق السلاح بإتجاه المليشيات الحوثية، أعلنت صحيفة أمريكية الأربعاء، تمكن البحرية الفرنسية من ضبط زورق محمّل بالأسلحة والذخيرة الإيرانية في خليج عمان، كان في طريقه إلى جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك في إطار جهد دولي لمنع تهريب الأسلحة للجماعة.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين قولهما إنّ القوات الفرنسية أوقفت زورقاً في 15 يناير/ كانون الثاني، وعثرت فيه على أكثر من 3 آلاف بندقية ونصف مليون رصاصة و20 صاروخاً مضاداً للدبابات.
وأضافت أن العملية جاءت في وقت باتت فيه فرنسا والمملكة المتحدة تلعبان دوراً أكبر في عمليات التصدي لتهريب الأسلحة في المنطقة، بعد أن كانت الولايات المتحدة تتصدر المهمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الفرنسي امتنع عن التعليق على العملية، بينما أكد المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي تيموثي هوكينز بأن الجيش الأميركي ساعد في مصادرة أسلحة يوم 15 يناير في خليج عُمان، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.
ولفت "هوكينز" إلى أنه خلال شهرين تمكنت واشنطن وشركاءها من منع وصول أكثر من 5000 قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة إلى اليمن". وكانت البحرية الأميركية قد قالت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إنها صادرت أكثر من 2000 بندقية من قارب في خليج عُمان، كانت متجهة إلى جماعة الحوثيين في اليمن.
والاثنين، صادرت سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي مخدرات غير مشروعة تبلغ قيمتها الإجمالية المقدرة بالولايات المتحدة 33 مليون دولار من سفينة صيد تمر عبر المياه الدولية في خليج عمان.