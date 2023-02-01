''غسلوه وكفنوه واستعدوا لحمله الى المسجد لكنه عاد الى الحياة''.. قصة حقيقية حدثت في اليمن

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بينما كان اهله يستعدون لحمله الى المسجد للصلاة عليه قبل دفنه، عاد مواطن بمحافظة الضالع الى الحياة، في حادثة نادرة.
مصادر محلية قالت ان المواطن عبدالرزاق محمد مثنى عميس، وهو أحد أبناء منطقة "لكمة لشعوب" بمديرية الحصين محافظة الضالع، عاد إلى الحياة ،بعد تأكيد الأطباء وفاته ، أمس الاول (الاثنين).
وكانت أسرة المواطن قامت بتغسيله وتكفينه استعداداً للصلاة عليه ودفنه إلا أنه عاد إلى الحياة من جديد قبيل الذهاب به إلى المسجد، قبل ان يتبين لهم انه كان في غيبوبة لم يستفيق منها الا وهو يلبس الكفن.