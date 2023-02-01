''غسلوه وكفنوه واستعدوا لحمله الى المسجد لكنه عاد الى الحياة''.. قصة حقيقية حدثت في اليمن تقرير: 40 مستشارا ايرانيا يتواجدون في اليمن والبلد ساحة لمعركة حاسمة الكشف عن المحافظات والمواقع التي ستنتشر فيها قوات ''درع الوطن'' المشكلة حديثا معلومات استخباراتية تكشف عن تهريب ملايين الدولارات من دولة عربية الى إيران طيران اليمنية تعلن بدء رحلات جديدة من والى مطار عدن ميسي يعترف بأن حياته تغيرت ويتحدث عن كأس العالم وأصعب مباراة وركلة الجزاء بينهم 4 عرب.. 8 لاعبين تحت الأنظار في كأس العالم للأندية بالمغرب قد تشعل الحرب في لاحظات.. 8 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تركية نتانياهو يغازل أوكرانيا في سلاح رادع وفتاك لحمايتها من روسيا عقوبات أميركية وأسترالية تطال أفراداً وكيانات إيرانية
أكد معهد بروكينجز الأمريكي، وجود عشرات المستشارين العسكريين الإيرانيين، في قلب الآلة الحربية لمليشيا الحوثي – الذراع الإيرانية في اليمن.
وقال المعهد، في تقرير حديث، إن "الحوثيين منظمون على غرار حزب الله، نموذجهم الذي يقتدون به، وهو خطر إرهابي راسخ منذ زمن طويل على الأمريكيين والمصالح الأمريكية".
وأضاف: "فيما يتعلق بالحريات الشخصية، فرض الحوثيون قوانين صارمة على سفر النساء، تتطلب موافقة خطية من الذكور، وهو انعكاس آخر لسياسات رعاتهم الإيرانيين".
وأشار التقرير إلى ما وصفها بـ"الأبعاد الخارجية غير المحسومة" للصراع في اليمن، وقال: "لا يزال البلد ساحة لمعركة حاسمة للقوى الخارجية، فالحوثيون الشيعة مدعومون من إيران وحليفها حزب الله، وهناك 40 مستشارا إيرانيا في اليمن".
وفيما رجح إمكانية أن يكون الحوثيون مستعدين للاستقرار بأقل من السيطرة الكاملة على البلاد، قال التقرير إنهم "ليسوا في عجلة من أمرهم للتوصل إلى اتفاق ويمكن أن تنهار الهدنة بسهولة".
وأشار إلى أنه برغم عدم تمديد الهدنة، لا يزال الطرفان ملتزمين بوقف إطلاق النار في الغالب، وببنود الهدنة الأخرى مثل الرحلات الجوية التجارية إلى عمان.
ورأى المعهد الأمريكي بأن سياسة الولايات المتحدة في اليمن مؤخرًا نجحت إلى حد ما في إدارة الصراع، لكنها لم تكن كافية لوقف الأزمة والكارثة الإنسانية، مشددا أنه حان الوقت لإنهاء المأساة الناجمة عن حرب اليمن.