الكشف عن المحافظات والمواقع التي ستنتشر فيها قوات ''درع الوطن'' المشكلة حديثا

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أكدت مصادر عسكرية مطلعة أن قوات درع الوطن المنشأة حديثا، ستنتشر في وادي حضرموت، إضافة إلى محافظات لحج والضالع وأبين.
ووفق المصادر، فإن ثلاثة ألوية من هذه القوات تتمركز في مناطق متفرَّقة من محافظة لحج، بما فيها لواء في قاعدة العند، كما يوجد لواء في محافظة الضالع، وآخر في عدن، وثالث في أبين، إضافة إلى ألوية ستتشكل في وادي حضرموت.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الألوية سبق وأن تلقت دعما عسكريا سعوديا كبيرا بما في ذلك عشرات المركبات العسكرية، وأسلحة من العيارات المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى دعم مالي مستمر.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قد أصدر قرارين بإنشاء وحدات عسكرية تحت مسمى قوات "درع الوطن"، كقوات احتياط لقائد القوات المسلحة، وتعيين قائدٍ لها.