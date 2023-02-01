طيران اليمنية تعلن بدء رحلات جديدة من والى مطار عدن

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، امس الثلاثاء، عن بدء رحلاتها الجديدة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ذهابا وإيابا من وإلى مطار عدن الدولي.

وأوضحت اليمنية في بيان مقتضب على موقعها الرسمي بـ”فيسبوك”، أنها ستسير رحلتين في الأسبوع، وستنطلق أول رحلة من مطار عدن يوم الأحد المقبل الموافق 15 فبراير 2022.