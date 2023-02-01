''غسلوه وكفنوه واستعدوا لحمله الى المسجد لكنه عاد الى الحياة''.. قصة حقيقية حدثت في اليمن تقرير: 40 مستشارا ايرانيا يتواجدون في اليمن والبلد ساحة لمعركة حاسمة الكشف عن المحافظات والمواقع التي ستنتشر فيها قوات ''درع الوطن'' المشكلة حديثا معلومات استخباراتية تكشف عن تهريب ملايين الدولارات من دولة عربية الى إيران طيران اليمنية تعلن بدء رحلات جديدة من والى مطار عدن ميسي يعترف بأن حياته تغيرت ويتحدث عن كأس العالم وأصعب مباراة وركلة الجزاء بينهم 4 عرب.. 8 لاعبين تحت الأنظار في كأس العالم للأندية بالمغرب قد تشعل الحرب في لاحظات.. 8 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تركية نتانياهو يغازل أوكرانيا في سلاح رادع وفتاك لحمايتها من روسيا عقوبات أميركية وأسترالية تطال أفراداً وكيانات إيرانية
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، امس الثلاثاء، عن بدء رحلاتها الجديدة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ذهابا وإيابا من وإلى مطار عدن الدولي.
وأوضحت اليمنية في بيان مقتضب على موقعها الرسمي بـ”فيسبوك”، أنها ستسير رحلتين في الأسبوع، وستنطلق أول رحلة من مطار عدن يوم الأحد المقبل الموافق 15 فبراير 2022.