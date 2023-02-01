بينهم 4 عرب.. 8 لاعبين تحت الأنظار في كأس العالم للأندية بالمغرب

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تنطلق بالمغرب غدا الأربعاء 1 شباط / فبراير منافسات كأس العالم للأندية 2022 لكرة القدم، بمشاركة 7 أندية، على رأسها ريال مدريد الإسباني، المرشح لمواصلة الهيمنة الأوروبية على البطولة.

وإلى جانب ريال مدريد بطل أوروبا، يشارك في منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، والوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري، الذي دعي للمشاركة نظرا لخوض الوداد صاحب الأرض البطولة بصفته بطلا قاريا.

كما يشارك الهلال السعودي، بطل آسيا 2021، الذي رشحه الاتحاد القاري لعدم انتهاء النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، فيما يشارك سياتل ساوندرز الأمريكي ممثلا عن كونكاكاف، فيما يخوض أوكلاند سيتي النيوزيلندي البطولة بصفته بطلا لأوقيانيا.

ومع انطلاق البطولة التي تستمر حتى 11 من شباط / فبراير الجاري، تتجه الأنظار إلى عدد من اللاعبين في البطولة.

و نلقي نظرة على 8 لاعبين يجب أن تراقبهم في البطولة، وفقاً لإحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": سالم الدوسري يبلغ من العمر 31 عامًا، وينشط في مركز الجناح في صفوف "الأزرق الهلالي"، الذي أحرز معه 47 هدفا في 203 مباريات.

يمتلك الدويرسي القدرة على ربط خطي الوسط والهجوم، بالإضافة لامتلاكه اللمسة الأخيرة المميزة لحسم الكرات داخل شباك المنافسين.

أوديون إيغالو يبلغ اللاعب 33 عاما، ويشغل مركز المهاجم مع الهلال، واعتمد النادي السعودي عليه بصورة كبيرة في تسجيل الأهداف، منذ أن وصل إلى صفوفه في عام 2022، بعد تجربة ناجحة مع نادي الشباب.

وتمكن أوديون إيغالو من تسجيل 9 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم. يحيى جبران يبلغ من العمر 31 عاما، ويلعب في مركز الوسط مع الوداد، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة المغربية 2022، كما توج مع الفريق بلقب الدوري المغربي مرتين، بالإضافة لدوري أبطال أفريقيا.

أيمن الحسوني يبلغ من العمر 27 عامًا، وينشط في مركز الجناح مع الوداد. وهو الذي أحرز 6 أهداف، بالإضافة لصناعته لتمريرتين حاسمتين في الموسم الحالي مع الفريق الأحمر.

علي معلول في عامه الـ33، يشغل مركز الظهير الأيسر مع الأهلي، وتمكن من صناعة 5 أهداف لزملائه، وسجل هدفين هذا الموسم.

ويعتمد عليه في تحريك الفريق إلى الأمام وصناعة جبهة هجومية قوية من الجانب الأيسر، بفضل انطلاقاته القوية وحركاته الذكية.

غابرييل باربوسا في عامه الـ26، يلعب في مركز المهاجم مع فلامنغو.

قاد الفريق للفوز بكوبا الليبرتادوريس في عامي 2019 و2022، يُعرف بأهدافه الحاسمة حتّى في أشد الأوقات على النادي البرازيلي. كريم بنزيما يبلغ من العمر 35 عاما، ويلعب في مركز المهاجم مع ريال مدريد.

وتمكن من إحراز 13 هدفا في 19 مباراة حتى الآن في الموسم الجاري.

وهو أحد أبرز العناصر في تشكيل "الميرنغي"، ويمتلك القدرة على هزّ الشباك في مختلف الأوقات.

فينيسيوس جونيور يبلغ من العمر 23 عامًا، وينشط في مركز الجناح مع ريال مدريد.

وتمكن من تسجيل في الموسم الماضي 22 هدفا في 52 مباراة مع الفريق. وكان أحد العوامل المؤثرة على حل عُقد العديد من المواجهات المُعقدة للغاية، على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا