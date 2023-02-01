قد تشعل الحرب في لاحظات.. 8 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تركية

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن 8 صواريخ استهدفت، الأربعاء، قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد وسقط اثنان منها داخل القاعدة.
وأكد بيان جهاز مكافحة الإرهاب أن 8 صواريخ كاتيوشا أطلقت في الساعة الثامنة إلا ربع بالتوقيت المحلي على معسكر زيلكان للقوات التركية المتمركزة في منطقة بعشيقة سرقي محافظة نينوى.
وأضاف البيان أن الصواريخ، التي لم يعرف مصدرها بعد، سقط اثنان منها داخل المعسكر والستة الأخرى في محيطه دون وقوع خسائر بشرية.
ويضم المعسكر قوات مدرعة تركية قوامها لواء ويستقر في المنطقة منذ أكثر من 7 سنوات وكان قد تم استهدافه بالصواريخ مرارا في السنوات الماضية.
وهذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها استهداف المعسكر منذ بداية العام الحالي.
ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار