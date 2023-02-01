عقوبات أميركية وأسترالية تطال أفراداً وكيانات إيرانية

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأسترالية، الثلاثاء، إن الحكومة فرضت عقوبات على 16 مسؤولاً إيرانياً بعضهم بالحرس الثوري، وكيان واحد، لتورطهم في "قمع" الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وقالت الخارجية الأسترالية في بيان، إن الحكومة فرضت أيضاً عقوبات إضافية على أربعة أفراد وأربعة كيانات في إيران لمشاركتهم في إنتاج وتوريد الطائرات المسيرة إلى روسيا.

يأتي ذلك فيما فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، قيوداً جديدة على الصادرات إلى 7 كيانات إيرانية.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان، أنها أضافت هذه الكيانات إلى قائمة الحظر التجاري الأميركية بسبب مساعدتها للجيش الروسي في إنتاج الطائرات المسيرة.

وبحسب بيان الوزارة، تضمنت القائمة، بشكل خاص، العديد من شركات صناعة الطيران، وكذلك القوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

وأضاف البيان: "تم تحديد هذه الكيانات السبعة من قبل الحكومة الأميركية على أنها تصرفت ضد مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وساعدت القوات المسلحة الروسية ومجمعها الصناعي العسكري".

وكانت الولايات المتحدة فرضت في السابق عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأقرت إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل بدء العملية الروسية في فبراير الماضي.

من جهتها، نفت موسكو استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

ويشير مسؤولون أوكرانيون وأميركيون إلى أن طهران تستعد أيضا لتزويد روسيا بصواريخ باليستية