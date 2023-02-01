تطورات جديدة في قضية اغتيال الدكتور «القيسي»

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، ضبط اثنين من المشتبه بهم في قضية اغتيال العميد الدكتور عبدالله القيسي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.



وقال مركز الإعلام الأمني لشرطة تعز، إنه تم ضبط إثنين من المشتبه بهم في اغتيال العميد القيسي، وتم إيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



وأكد أن شرطة تعز ستطلع الرأي العام حول ما ستفضي إليه إجراءات التحقيق، وأنها لن تتهاون في اتخاذ إجراءاتها تجاه كافة المطلوبين أمنيا والعابثين بأمن المحافظة.



ويوم أمس، اغتال مسلحون مجهولون، الدكتور عبدالله القيسي، وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في حي الجمهوري شرقي مدينة تعز.



والعميد القيسي أحد ضباط وزارة الداخلية ويعمل أستاذا لمادة القانون بجامعات مدينة تعز، وسبق أن شغل مستشاراً لمدير أمن المحافظة.