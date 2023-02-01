مليشيات الحوثي تشن قصفًا مكثفًا على قرى سكنية عربي تعز

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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شنت جماعة الحوثي، قصفا على قرى ومناطق سكنية في عدد من البلدات غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.



وقالت مصادر محلية إن مسلحي الحوثي شنوا قصفًا مكثفًا على قرى مأهولة بالسكان تقع بين محافظتي تعز والحديدة، غربي اليمن.



وبحسب المصادر، فإن عمليات القصف الحوثية، استهدفت قرى ومناطق ”الصنيف, الأثب، القومية، القيران، وحاضنة” بعزلتي البريشة والمجاعشة في مديرية مقبنة غرب تعز.