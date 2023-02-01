تطورات جديدة في قضية اغتيال الدكتور «القيسي» مليشيات الحوثي تشن قصفًا مكثفًا على قرى سكنية عربي تعز يبلغ قيمته 33 مليون دولار..صيد حوثي ثمين يقع في شباك الأسطول الخامس الأمريكي الرئيس العليمي يلتقي وفدا أوروبيا ويؤكد:المليشيات لم ولن تكن مشروعا للسلام المنشود في اليمن الخارجية اليمنية تتحدث عن استئناف نشاطها الدبلوماسي بكامل طاقتها من عدن بدلا من السعودية مشائخ ووجهاء قبيلة همدان يطالبون الشرعية والتحالف بتحريك كافة الجبهات وحسم المعركة مع المليشيات وزير الدفاع مخاطبا رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي لدى اليمن: هزيمة المليشيا هو أقرب الطرق لعودة مؤسسات الدولة ومشروعها الكهنوتي لا يمكن أن يعيش في ظل السلام مارب: لقاء موسع للتعريف بوقف أويس القرني مأرب برس ينشر جدول مباريات كأس العالم للأندية أمير قطر يعزي الملك سلمان في وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة
شنت جماعة الحوثي، قصفا على قرى ومناطق سكنية في عدد من البلدات غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن مسلحي الحوثي شنوا قصفًا مكثفًا على قرى مأهولة بالسكان تقع بين محافظتي تعز والحديدة، غربي اليمن.
وبحسب المصادر، فإن عمليات القصف الحوثية، استهدفت قرى ومناطق ”الصنيف, الأثب، القومية، القيران، وحاضنة” بعزلتي البريشة والمجاعشة في مديرية مقبنة غرب تعز.