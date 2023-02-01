يبلغ قيمته 33 مليون دولار..صيد حوثي ثمين يقع في شباك الأسطول الخامس الأمريكي

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية، الثلاثاء، ضبط كمية كبيرة من المخدرات تبلغ قيمتها 33 مليون دولار، على متن سفينة صيد بالمياه الدولية في خليج عُمان، الاثنين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن مصادرة تلك الكميات جاءت عندما كانت سفينة خفر السواحل الأمريكية USCGC Emlen Tunnell (WPC 1145)، تقوم بدوريات لدعم قوة "الواجب المختلطة" (CTF 150)، حيث صادرت 4 آلاف كيلوغرام من الحشيش و512 كيلوغراما من الميثامفيتامين من سفينة التهريب.

وفي الوقت الحالي، تقود البحرية الملكية البريطانية قوة "الواجب المختلطة" (CTF 150)، وهي واحدة من أربع فرق في إطار القوات البحرية المشتركة (CMF). وهذه أول عملية لمصادرة مخدرات في عام 2023 قامت بها القوات البحرية المشتركة.

وقال الكابتن بالبحرية الملكية البريطانية جيمس بايرون، قائد قوة الواجب المشتركة إن "هذه مجرد بداية لعملنا في تنفيذ عمليات الأمن البحري في المنطقة لوقف الأنشطة غير المشروعة وتهريب المخدرات".

وأضاف: "يأتي هذا نتيجة للشراكة المثمرة بين قوة الواجب المختلطة 150 وجميع الدول الشريكة في القوات البحرية المشتركة".

وتولى بايرون قيادة فرقة العمل متعددة الجنسيات في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أن قاد اللواء البحري السعودي عبدالله المطيري الوحدة لمدة 6 أشهر.

وتحت قيادة المطيري، سجلت القوة البحرية المشتركة 150، أكثر من 10 آلاف ساعة في دوريات إقليمية واعترضت 6 شحنات من المخدرات، التي شملت الأفيون والهيروين والحشيش والأمفيتامين، وبلغت القيمة الإجمالية المقدرة للمخدرات المضبوطة أكثر من 250 مليون دولار.

ومنذ عام 2021، اعترضت القوات البحرية المشتركة، ما قيمته مليار دولار من المخدرات غير المشروعة خلال دورياتها البحرية. وتعتبر القوات البحرية المشتركة أكبر شراكة بحرية دولية في العالم وتتكون من 38 دولة عضو وشريك.