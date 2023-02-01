تطورات جديدة في قضية اغتيال الدكتور «القيسي» مليشيات الحوثي تشن قصفًا مكثفًا على قرى سكنية عربي تعز يبلغ قيمته 33 مليون دولار..صيد حوثي ثمين يقع في شباك الأسطول الخامس الأمريكي الرئيس العليمي يلتقي وفدا أوروبيا ويؤكد:المليشيات لم ولن تكن مشروعا للسلام المنشود في اليمن الخارجية اليمنية تتحدث عن استئناف نشاطها الدبلوماسي بكامل طاقتها من عدن بدلا من السعودية مشائخ ووجهاء قبيلة همدان يطالبون الشرعية والتحالف بتحريك كافة الجبهات وحسم المعركة مع المليشيات وزير الدفاع مخاطبا رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي لدى اليمن: هزيمة المليشيا هو أقرب الطرق لعودة مؤسسات الدولة ومشروعها الكهنوتي لا يمكن أن يعيش في ظل السلام مارب: لقاء موسع للتعريف بوقف أويس القرني مأرب برس ينشر جدول مباريات كأس العالم للأندية أمير قطر يعزي الملك سلمان في وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة
ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الثلاثاء، بقصر معاشيق بعدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جبرائيل فيناليس، وسفراء عدد من دول الاتحاد المعتمدين لليمن، الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء انقلاب الحوثيين على الدولة واحلال السلام المتعثر من سنوات في اليمن.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن العليمي أطلع السفراء الاوروبيين على جهود المجلس والحكومة لتحسين الاوضاع المعيشية، وتأمين سبل العيش بمشاركة كافة المكونات الفاعلة في إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية، المشمولة بإعلان نقل السلطة في البلاد.
وقال إن مجلسه مايزال على عهده الذي قطعه في خطاب القسم منذ اليوم الأول بأنه مجلس سلام، لكنه في نفس الوقت مجلس عزم وقوة لردع أي تصعيد معاد، مذكرا أن جماعة الحوثيين "لم ولن تكن مشروعا للسلام المنشود في اليمن".
وأشاد الرئيس العليمي بجهود السعودية والوسطاء الأقليميين والدوليين من اجل تجديد الهدنة الأنسانية والبناء عليها لتحقيق السلام الشامل.