الرئيس العليمي يلتقي وفدا أوروبيا ويؤكد:المليشيات لم ولن تكن مشروعا للسلام المنشود في اليمن

الأربعاء 01 فبراير-شباط 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الثلاثاء، بقصر معاشيق بعدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جبرائيل فيناليس، وسفراء عدد من دول الاتحاد المعتمدين لليمن، الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء انقلاب الحوثيين على الدولة واحلال السلام المتعثر من سنوات في اليمن.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن العليمي أطلع السفراء الاوروبيين على جهود المجلس والحكومة لتحسين الاوضاع المعيشية، وتأمين سبل العيش بمشاركة كافة المكونات الفاعلة في إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية، المشمولة بإعلان نقل السلطة في البلاد.

وقال إن مجلسه مايزال على عهده الذي قطعه في خطاب القسم منذ اليوم الأول بأنه مجلس سلام، لكنه في نفس الوقت مجلس عزم وقوة لردع أي تصعيد معاد، مذكرا أن جماعة الحوثيين "لم ولن تكن مشروعا للسلام المنشود في اليمن".

وأشاد الرئيس العليمي بجهود السعودية والوسطاء الأقليميين والدوليين من اجل تجديد الهدنة الأنسانية والبناء عليها لتحقيق السلام الشامل.