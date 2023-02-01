الخارجية اليمنية تتحدث عن استئناف نشاطها الدبلوماسي بكامل طاقتها من عدن بدلا من السعودية

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أكد وزير الخارجية أحمد بن مبارك الثلاثاء، أنه سيتم استئناف النشاط الدبلوماسي بكامل طاقتها قريباً من العاصمة عدن، بدلا من العاصمة السعودية التي ظلت لسنوات مقرا لوزارة الخارجية اليمنية.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن بن مبارك قام بزيارة لديوان عام الوزارة الجديد رفقة عدد من السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين المعتمدين لليمن، مشيرا إلى أن العمل من عدن سيشهد نقلة لتعزيز الدور الوطني لإستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الزيارة تشجيع البعثات الدبلوماسية على استئناف مهامها من عدن.