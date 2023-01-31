وزير الدفاع مخاطبا رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي لدى اليمن: هزيمة المليشيا هو أقرب الطرق لعودة مؤسسات الدولة ومشروعها الكهنوتي لا يمكن أن يعيش في ظل السلام

الثلاثاء 31 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بوفد بعثة سفراء الاتحاد الاوروبي لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل فينالس، وبحضور عدد من رؤساء الهيئات وقادة المناطق وكبار الضباط في وزارة الدفاع.

وناقش وزير الدفاع مع سفراء الاتحاد الاوروبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، والوقوف الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تشكل خطرا على اليمن والمنطقة والعالم.

وأشار وزير الدفاع الى العمليات العدائية الإرهابية لمليشيا الحوثي على المنشئات الحيوية والتي تمثل خطرا حقيقيا على خطوط امداد الطاقة العالمية وتهديدا للإستقرار العالمي، إضافة إلى آثارها المدمرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني والإمعان في زيادة المعاناة الإنسانية.

وقال وزير الدفاع، إن مليشيا الحوثي الإرهابية لا تؤمن بالسلام ولا يمكن لمشروعها الكهنوتي أن يعيش في ظل السلام العادل لذلك فهي تنكث كل العهود والمواثيق رغم كل التنازلات التي قدمتها الشرعية تحملا لمسئوليتها تجاه الشعب اليمني.

مؤكدًا أن هزيمة هذه المليشيا هو أقرب الطرق لعودة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام الشامل والعادل.

ومن جانبهم عبر رؤساء البعثات الأوربية عن سعادتهم بلقاء وزير الدفاع معبرين عن استنكارهم للانتهاكات التي تقوم بها المليشيا الحوثية، داعين لانخراطهم في المفاوضات التي يقوم بها المبعوث الأممي للوصول إلى السلام الشامل.