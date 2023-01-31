مارب: لقاء موسع للتعريف بوقف أويس القرني

الثلاثاء 31 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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نظم وقف أويس القرني بالشراكة مع مؤسسة إئتلاف الإغاثة الإنسانية التنموية، اليوم الثلاثاء لقاء موسع للتعريف بالوقف تحت شعار وقفنا معا لنهضة اليمن.

وفي اللقاء القى وكيل محافظة مارب الدكتور عبد ربه مفتاح اكد فيها وقوف السلطة المحلية الى جانب كل الاعمال الانسانية والخيرية التي تعمل على النهوض بالشعب اليمني في ظل الظروف التي يعيشها..

مشيدا بالوقف وبرامجه واهدافه التي يسعى لها في رؤية جديد للعمل الخيري تركز على استثمار وتنمية المال الخيري بما يضاعف اثره ويضمن استمرار بصورة اجدى.

من جانبه قدم رئيس مجلس ادارة وقف أويس القرني الدكتور صلاح القياضي صورة شاملة لاهداف ورؤية الوقف ومشاريعه التنموية وارتباطه الوطني.

كما تم استعراض عدد من الاعمال والتجارب التي قدمها الوقف وما قدمه من برامج تنموية ومنها الابتعاث النوعي للدراسة في الخارج.