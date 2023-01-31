أمير قطر يعزي الملك سلمان في وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة

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أعلنت وسائل الإعلام القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر عن تعازيه للملك السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وبعث أمير قطر برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن مساء يوم الأحد، وفاة الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود".
ووفق البيان فقد تمت الصلاة عليه يوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.