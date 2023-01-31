الطيران الأمريكي يعاود الضرب في اليمن.. تفاصيل وصور عن الغارة الأمريكية بمحافظة مأرب وهوية العناصر التي تم استهدافها

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قتل ثلاثة أشخاص بغارة جوية من طائرة بدون طيار يعتقد انها امريكية استهدفت سيارتهم (نوع سوزوكي) أثناء التوقف للتزود بالوقود في منطقة الصمدة بوادي عبيدة جنوب شرق محافظة مأرب ،امس الاثنين.
وقالت تقارير اعلامية أن مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات في تنظيم القاعدة،القيادي حسان الحضرمي، قتل بغارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أميركية، في منطقة الصمدة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.
ووفق مصادر مطلعة، فأن الحضرمي قتل مع اثنين من مرافقيه، مساء أمس الاثنين، كانوا على متن السيارة التي استهدفت.
وبحسب المصادر، فإن حسان الحضرمي، وهو أحد أهم القيادات في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، المسؤول عن صناعة العبوات الناسفة، قتل إثر الغارة الجوية.
وأضافت أن حسان الحضرمي، الذي قتل ومرافقاه في الغارة الجوية، يشغل منصب نائب مسؤول صناعة العبوات الناسفة، إلا أن القيادة العامة كلفته بشغل منصب مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، بعد مقتل عبدالواحد النجدي بغارة جوية.
يذكر أنه تم استهداف منزل حسان الحضرمي، الذي أصيب بالغارة، في نوفمبر من العام الماضي.
وحتى نشر هذا الخبر(ظهر الثلاثاء) لم يصدر اي تعليق رسمي من الجهات الرسمية اليمنية والامريكية.
وكان القيادي حسان الحضرمي أحد أبرز القيادات العسكرية في تنظيم القاعدة في اليمن، ويمتلك خبرة كبيرة في صناعة الألغام والمتفجرات، مما جعله في أعلى ترتيب أهداف القوات الأميركية.
ونشر ناشطون من محافظة مأرب على مواقع التواصل الاجتماعي، صور سيارة حسان الحضرمي وهي مدمرة كلياً بسبب القصف وعليها آثار الدماء.