تسجيل ارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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أسعارصرف (الدولار-السعودي) مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء -31/1/2023
في صنعاء
-الدولار الأمريكي
شراء= 547 بيع= 555
-الريال السعودي
شراء= .145 بيع= 147
في عدن
-الدولار الأمريكي
شراء= 1235 بيع= 1245
-الريال السعودي
شراء= 328 بيع= 331