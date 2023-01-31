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تسجيل ارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الثلاثاء 31 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعارصرف (الدولار-السعودي) مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء -31/1/2023

في صنعاء 

-الدولار الأمريكي

شراء= 547 بيع= 555

-الريال السعودي

شراء= .145 بيع= 147

في عدن 

-الدولار الأمريكي

 شراء= 1235 بيع= 1245

-الريال السعودي

شراء= 328 بيع= 331

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