آخر الاخبار

تفاصيل جديدة ومثيرة عن اعتقالات في صفوف رجال الدين السنة بإيران البنتاغون يعلن إرسال أول دفعة من مدرعات حديثة ومتطورة قد تقلب موازين الموجهات إلى أوكرانيا الاحتقان وصل حدا غير مسبوق.. قبائل ليبيا تهدد بخطوات تصعيدية وإغلاق حقول النفط الصين تقدم عرضا للسعودية  وتدعوها لتنفيذ خطوة مشتركة في أسرع وقت النقد الدولي يكشف عن دولتين سيشكل نموهما نصف حجم النمو الاقتصادي العالمي عام 2023 القاتل المقنّع.. أعراض للسرطان يمكن أن تخفي نفسها على أنها حرقة في المعدة بشرى سارة من الآن… زيارة السعودة باتت أسهل السعودية تهدد عرش الدولار تدشين حملة رقابة وتفتيش على الأسواق في محافظة مأرب السلطة المحلية في محافظة مأرب تطلع شركاء التنمية على خطتها للتعافي وإعادة الإعمار

البنتاغون يعلن إرسال أول دفعة من مدرعات حديثة ومتطورة قد تقلب موازين الموجهات إلى أوكرانيا

الثلاثاء 31 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 235

 

 أعلنت إدارة النقل في القوات المسلحة الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت أول دفعة من العربات المدرعة من طراز "برادلي" إلى أوكرانيا.

وقالت إنها "تنقل إلى أوكرانيا أول دفعة من مدرعات "برادلي" التي أصبحت جزءا من الاتفاق المعلن حول تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.85 مليار دولار".

وأوضحت أن الدفعة الأولى التي غادرت ميناء نورث تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية الأسبوع الماضي، تضم أكثر من 60 عربة مدرعة.

 وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تزويد أوكرانيا بمدرعات "برادلي" في 6 يناير الجاري، وتعهدت بتقديم 50 عربة من هذا النوع.

وفي 19 يناير أعلنت السلطات الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل 59 عربة.

وبلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف أكثر من 27 مليار دولار

إقراء أيضاً
تفاصيل جديدة ومثيرة عن اعتقالات في صفوف رجال الدين السنة بإيران
الاحتقان وصل حدا غير مسبوق.. قبائل ليبيا تهدد بخطوات تصعيدية وإغلاق حقول النفط
الصين تقدم عرضا للسعودية  وتدعوها لتنفيذ خطوة مشتركة في أسرع وقت
بشرى سارة من الآن… زيارة السعودة باتت أسهل
اقوى رد على الدنماركي المتطرف الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم
WSJ: إسرائيل وراء الغارة بأصفهان.. وإيران تكشف تفاصيل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس