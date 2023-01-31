القاتل المقنّع.. أعراض للسرطان يمكن أن تخفي نفسها على أنها حرقة في المعدة

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يعاني الكثيرون من حرقة المعدة، وهي حالة تسبب ألما حارقا في الصدر، خلف عظمة الصدر مباشرة.
ولا يتطلب هذا الشعور المزعج عادة القلق بشأنه. لكن، في بعض الحالات، يمكن أن تكون حرقة المعدة، أو كما تعرف أيضا باسم الجائر أو حموضة المعدة، من أعراض سرطان المبيض.
ويعد سرطان المبيض أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الإناث وأسرعها فتكا.
وغالبا ما يتم تشخيصه في مرحلة متأخرة عندما تكون فرص البقاء على قيد الحياة سيئة، لأن أعراضه غالبا ما تُنسب إلى حالات مرضية أخرى شائعة، مثل آلام المعدة وفقدان الشهية والانتفاخ.
ووجدت دراسة جديدة أن النساء المصابات بسرطان المبيض غير المشخص يشترون كميات متزايدة من أقراص عسر الهضم لتخفيف أعراضهم. وقال مؤلف الدراسة، الدكتور جيمس فلاناغان، من إمبريال كوليدج لندن: "إن أعراض السرطان التي نبحث عنها شائعة جدا.
وباستخدام بيانات التسوق، وجدت دراستنا زيادة ملحوظة في مشتريات أدوية الألم وعسر الهضم بين النساء المصابات بسرطان المبيض حتى ثمانية أشهر قبل التشخيص، مقارنة بالنساء غير المصابات بسرطان المبيض".
وتابع: "نأمل أن يؤدي هذا البحث إلى اكتشاف الأعراض مبكرا وتحسين خيارات العلاج للمرضى".
ما هي علامات وأعراض سرطان المبيض؟ يصعب التعرف على العديد من أعراض سرطان المبيض لأنها تشبه حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS).
ولكن وفقا للمؤسسة الخيرية Cancer Research في المملكة المتحدة، فإن الأعراض تبدأ في الظهور في الفترة ما بين 6 إلى 12 شهرا قبل اكتشاف المرض، ولذلك يجب الانتباه إليها لضمان علاج أنجع وفرص شفاء أفضل.
وتشمل الأعراض المبكرة ما يلي:
- انتفاخ في المعدة
- الشعور بالانتفاخ باستمرار
- الحاجة للتبول بشكل متكرر