بشرى سارة من الآن… زيارة السعودة باتت أسهل

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أطلقت السعودية أمس الاثنين خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة" للقادمين جوا إلكترونيا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، فإن التأشيرة تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.
وأوضحت الخارجية السعودية أن إطلاق الخدمة سيكون اعتبارا من الاثنين، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة جوا عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.
وأشارت الخارجية السعودية إلى أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية "سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية".
وأفادت أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام